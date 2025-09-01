В Петербурге вынесли приговор похитившим 78 млн рублей лжеброкерам

Фигурантов признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к разным срокам лишения свободы (в том числе условному) четырех лжеброкеров, которые в 2015-2019 годах похитили деньги у 74 потерпевших в размере 78 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Артура Барабаша, Ильи Саландаева, Дмитрия Салахова, Павла Чепеленко, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил наказание: Барабашу, Чепеленко - 3,5 года в ИК общего режима, Салахову - 4 года в ИК общего режима, Саландаеву - 3,5 года условно с испытательным сроком на 3,5 года", - говорится в сообщении.

Заявленные по делу гражданские иски потерпевших суд удовлетворил частично, солидарно взыскав с осужденных 376 тыс. рублей (в остальной части требования оставлены без рассмотрения с разъяснением потерпевшим права на обращение в суд в порядке гражданского производства).

О задержании и аресте фигурантов ТАСС сообщал в январе 2020 года. По версии следствия, преступную группу создали их сообщники Руслан Дакало (его дело рассматривалось в особом порядке, в феврале 2025 года приговорен к трем годам колонии общего режима - прим. ТАСС) и Кирилл Кузин (его дело также слушается отдельно).

Злоумышленники обманывали людей, предлагая им услуги на рынке Forex, обещая высокий доход. Клиенты вносили деньги якобы на торговые счета, открытые в международной брокерской компании Larson & Holz IT. На самом деле введенные в заблуждение потерпевшие регистрировались на сайте лжеброкеров, а торговый терминал, при помощи которого создавалось впечатление ведения реальной торговой деятельности, был умышленно сконфигурирован так, что установленные в нем высокие торговые спреды (разница между лучшими ценами покупки и продажи актива), комиссионные сборы и другие специализированные технические настройки в совокупности приводили к обнулению виртуальных средств на балансе торгового счета клиента - за счет отрицательного математического ожидания или действий участника преступной группы, управлявшего счетом. Так создавалось ложное для клиента впечатление, что потеря средств на балансе его счета произошла по естественным рыночным причинам - на деле же внесенные деньги просто похищались мошенниками.