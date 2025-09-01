Один человек погиб

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух самолетов в аэропорту Форт-Морган в штате Колорадо привело к гибели одного человека, еще трое пострадали. Об этом 31 августа сообщила газета New York Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

По данным издания, на борту каждого из двух легкомоторных самолетов - Cessna 172 и Extra EA-300 - находилось по два человека. Оба воздушных судна одновременно зашли на посадку в Форт-Морган, что и стало причиной аварии.

Уточняется, что двое из трех пострадавших получили медпомощь на месте, а еще один человек был направлен в больницу.