Украинский боевик незаконно пересек госграницу, вел огонь по жилым домам и препятствовал эвакуации населения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело о теракте в отношении еще одного украинского боевика, вторгшегося в Курскую область и обстреливавшего жилые дома в поселке Теткино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 158-й отдельной механизированной бригады ВФУ (войсковая часть А-5002) Евгения Мартыненко", - говорится в сообщении.

Там отметили, что Мартыненко подозревается в совершении террористического акта в Курской области.

Следствием установлено, что 4 июня Мартыненко, вооруженный автоматом АКСМ-74 и 4 гранатами, совместно с военнослужащими Украины незаконно пересек государственную границу и вторгся на территорию России. Находясь вблизи с поселком городского типа Теткино Глушковского района Курской области, Мартыненко занял в лесополосе наблюдательно-огневую позицию, с которой применял оружие по жилым домам, а также препятствовал эвакуации местного населения. В ходе боевых действий он задержан российскими военнослужащими и передан следствию.