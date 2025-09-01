Суд заключил обвиняемого под стражу по ходатайству следователя

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела о получении взятки и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врио начальника управления (ремонта бронетанкового вооружения и техники, военной автомобильной техники) Главного автобронетанкового управления МО РФ полковника Ильи Тимофеева. <...> По ходатайству следователя в отношении Тимофеева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа на автомобиль, принадлежащий Тимофееву, наложен арест. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Тимофеев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Следствием установлено, что в 2022 году ООО "Спецтехника" заключило с государственным заказчиком многомиллионные контракты на ремонт автомобильной техники. Обязанности по контролю исполнения контрактов возлагались на Тимофеева. В 2022 году Тимофеев получил от представителя ООО "Спецтехника" взятку в размере более 6,6 млн рублей за содействие в заключении контрактов и общее покровительство при осуществлении контроля за ремонтом автомобильной техники. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен значительный ущерб.