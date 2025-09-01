По версии следствия, в 2021-2025 годах фигурантка дела - медицинский работник предлагала гражданам платную помощь в оформлении пособия по инвалидности, которую в действительности в дальнейшем не намеревалась оказывать

ЧЕРКЕССК, 1 сентября. /ТАСС/. Несколько уголовных дел завели в Карачаево-Черкесии в отношении местной жительницы, которая уличена в 29 аферах почти на 10 млн рублей под видом помощи в получении социальных выплат, сообщается в Telegram-канале МВД по республике.

"Ряд уголовных дел о мошенничестве (по. ч. 2-4 ст. 159 УК РФ) возбуждено в отношении 37-летней жительницы города Черкесска. В настоящее время оперативниками и следователями установлена причастность женщины к обману 29 жителей разных районов региона, у которых она похитила в общей сложности почти 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2021-2025 годах фигурантка дела - медицинский работник предлагала гражданам платную помощь в оформлении пособия по инвалидности, которую в действительности в дальнейшем не намеревалась оказывать. "Получая от доверившихся людей оплату в размере от 150 до 680 тыс. рублей, женщина не выполняла обещанные услуги, а денежные средства тратила на личные нужды", - отметили в ведомстве.