Коммерсант в Челябинске обвиняется в махинациях при дорожных работах

Он похитил из бюджета свыше 16,4 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Задержанного ФСБ в Челябинской области в сентябре 2024 года заместителя директора подрядной организации "Глобус" обвинили в мошенничестве при проведении дорожных работ и дачу взятки проверяющим. Он похитил из бюджета свыше 16,4 млн рублей, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

Со ссылкой на правоохранительные органы 22 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Челябинске начальника правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анну Курьянову и директора одной из крупнейших подведомственных организаций - ОГКУ "Челябинскавтодор" - Наталью Чеснокову в рамках уголовного дела о растрате, которое расследуется в отношении министра дорожного хозяйства Челябинской области Алексея Нечаева.

"Прокурор региона Игорь Донгаузер утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего заместителя директора ООО "Производственно-коммерческая фирма "Глобус". Он обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону отметили, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. По данным следствия, с июля 2022 года по август 2023-го года заместитель директора фирмы дал взятку в крупном размере бывшему начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения "Челябинскавтодор". За эти деньги проверяющий должен был беспрепятственно принять работы, проведенные на дороге Кунашак - Усть-Багаряк.

Кроме того, по данным следствия, фигурант во время работ по ремонту автомобильной дороги Чебаркуль - Мисяш - М-5 "Урал" уменьшил объем использованных дорожно-строительных материалов, предоставил должностным лицам заведомо ложные сведения об объеме и стоимости работ. В результате похитил из бюджета Челябинской области более 16,4 млн рублей.

Дело челябинских дорожников

В декабре 2024 года был арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко, задержанный сотрудниками ФСБ. Ему было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Позже в отношении него возбудили также дело о взятках при реализации государственных контрактов на сумму свыше 100 млн рублей.

Пресс-служба Мещанского районного суда Москвы в конце февраля сообщала, что бывший и действующий министры дорожного хозяйства региона (Микулик и Нечаев) арестованы по делу о растрате. Также нескольким арестованным руководителям крупнейших дорожных подрядных организаций, осуществляющим свою деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.

В правоохранительных органах 20 февраля ТАСС сообщили, что сотрудники силовых структур увезли в Москву задержанного по делу о растрате министра дорожного хозяйства Челябинской области Алексея Нечаева и нескольких задержанных руководителей подрядных организаций.

16 апреля в число новых фигурантов дела вошли действующий и бывший сотрудники министерства: первый замначальника правового управления и экс-директор крупнейшего дорожного подрядчика "Южуралавтобан".