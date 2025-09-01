Весь транспорт отправлен по альтернативным маршрутам

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Специалисты Военного университета радиоэлектроники в Череповце подключились к устранению последствий схода оползня со склона на проспекте Победы, под железнодорожным мостом в районе улицы Судостроительной, который произошел днем 1 сентября из-за ливня. Сотрудники МЧС развернули мощную насосную станцию для откачки воды, сообщил мэр Череповца Роман Маслов.

Ливень шел в Череповце половину дня, за это время в городе выпало более 67% месячной нормы осадков. В результате произошел сход оползня на проспекте Победы. Под железнодорожным мостом в районе улицы Судостроительной застряла техника. Движение трамваев временно остановлено, сообщал ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"На данный момент подключили военных училища радиоэлектроники, они помогают с техникой - фуру, легковые автомобили, которые застряли под железнодорожным мостом. МЧС разворачивает мощную насосную станцию производительностью 110 литров в секунду, чтобы начать откачку воды. Спецслужбы занимаются ликвидацией селя, собирают и вывозят грунт"- сообщил Маслов в своем Telegram-канале.

По его данным, весь транспорт отправлен по альтернативным маршрутам, оперативно перенастроена работа светофоров, чтобы увеличить пропускную способность и уменьшить автомобильные пробки. Главное управление МЧС по региону привлекло более 40 человек и свыше 20 единиц техники для устранения подтоплений в городе.

По информации Вологодского ЦГМС, мощный циклон принес в понедельник в Череповец сильный дождь, грозу и шквалистый ветер порывами до 16 метров в секунду. "В настоящий момент циклон стоит на одном месте и закручивается над Череповцом, Череповецким и Кирилловским округами, но, возможно, зацепит и Вологду. Ночью сместится немного на север, а завтра днем уйдет на восток", - добавил губернатор.