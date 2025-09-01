В Нижегородской области арестовали мужчину по делу о госизмене

В ходе обысков у фигуранта обнаружили боеприпасы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Жителя Нижегородской области задержали сотрудники УФСБ, он арестован по делу о госизмене, оправдании терроризма и незаконном хранении боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Следственным отделом управления в отношении указанного лица возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Мужчина задержан, заключен под стражу", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина после начала СВО по идеологическим соображениям инициативно осуществил контакт в интернете с украинской организацией, используемой Службой безопасности Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Злоумышленник осуществил сбор и передачу сведений в отношении объектов органов внутренних дел, расположенных в Нижегородской области, а также распространил в сети материалы террористического характера, изготовил и расклеил агитационные материалы иностранной организации.

В ходе обысков у мужчины обнаружили боеприпасы, изъяли средства коммуникации, содержащие сведения о его сотрудничестве с украинской организацией.