В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что устанавливаются обстоятельства происшествия

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Автомобиль такси врезался в автобус на Калужском шоссе в Москве, в результате пострадали водитель и два пассажира такси, в том числе 10-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На Калужском шоссе водитель автомобиля такси совершил столкновение с автобусом. По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали водитель такси и два его пассажира, в том числе мальчик 2015 года рождения", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.