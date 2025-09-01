На Урале обнаружили предметы с нацистской символикой в посылке из ФРГ

Правонарушителю грозит штраф и конфискация товара

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Уральские таможенники обнаружили предметы с нацистской символикой в посылке из Германии. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Предметы с нацистской символикой обнаружили сотрудники Уральской оперативной таможни в посылке из Германии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что житель Свердловской области заказал в интернете атрибутику с запрещенной символикой для личной коллекции.

"Всего в посылке находилось 15 предметов - документы, фотографии немецких солдат, альбомы и предметы одежды с запрещенными элементами - свастикой и изображением имперского орла. Согласно заключению экспертов, изъятые вещи имеют признаки экстремистской направленности", - сообщили в ведомстве.

Возбуждено административное дело по статье о несоблюдении запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию. Правонарушителю грозит штраф и конфискация товара.