В Петербурге полиция обыскала плавучий ресторан на "Летучем голландце"

Несколько посетителей задержаны за незаконный оборот наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции провели обыск на закрытой вечеринке в одном из фешенебельных ресторанов в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Несколько посетителей VIP-мероприятия задержаны за незаконный оборот наркотиков, которые у них обнаружили оперативники, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что досуг участников закрытого мероприятия <...> будет сопровождаться потреблением и сбытом запрещенных веществ. В самый разгар вечеринки двери банкетного зала распахнулись: в помещение вошли оперативники, кинологи и сотрудники специального полка полиции ГУ МВД России. На улице собравшихся ожидал передвижной пункт медицинского освидетельствования. По факту выявленных фактов незаконного оборота наркотиков полицией возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ. С задержанными проводятся процессуальные действия", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, обыск был проведен в ресторане на парусном судне "Летучий голландец", пришвартованном у Мытнинской набережной. На кадрах оперативной съемки, распространенных пресс-службой полиции, видны вывески двух располагающихся там заведений: "Магадан" и "Ветер".

Как отметили в ГУ МВД, в отдел были доставлены трое участников вечеринки: пожилая пара - 60-летняя женщина и 59-летний мужчина, - которые при виде полицейских бросили два пакетика с кокаином на пол, а также 22-летний петербуржец, у которого в носке были спрятаны два свертка с марихуаной. Молодой человек также попытался избавиться от наркотика, но его руку с зажатыми свертками успели перехватить оперативники. Еще две капсулы, пакетик и пластиковый флакон с наркотическими веществами были обнаружены в туалетных комнатах и вестибюле ресторана. Все вещества изъяты и направлены на экспертизу.

Пункт медицинского освидетельствования зафиксировал признаки наркотического опьянения у двух гостей вечеринки - 28-летнего мужчины и 30-летней женщины. Их также доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).