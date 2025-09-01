От обстрела повреждены четыре грузовых автомобиля

БЕЛГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Украинские дроны атаковали коммерческий объект в поселке Борисовка Белгородской области, в результате пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Поселок Борисовка атакован пятью дронами. В результате атаки на коммерческий объект мужчина получил баротравму. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь", - написал Гладков.

По словам губернатора, от атак дронов повреждены четыре грузовых автомобиля, один из которых загорелся, в частном доме и двух коммерческих объектах повреждено остекление. Также осколками посечены два легковых автомобиля.

В Шебекине FPV-дрон ударил по многоквартирному дому, в результате чего в одной из квартир загорелся балкон. Пожарным расчетом возгорание оперативно ликвидировано. "Кроме того, поступила информация, что в городе вследствие прилета двух артснарядов этой ночью в двух частных домах выбиты окна, еще в одном - посечены забор и ворота. Информация о последствиях атак уточняется. Все оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.