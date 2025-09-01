Из-за ее детонации пострадала девушка

ТУЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Мужчину, подозреваемого в продаже гранаты "Ф-1", из-за детонации которой в квартире в Туле 29 августа пострадала девушка, задержали в городе Новомосковске Тульской области. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В Новомосковске задержан мужчина, подозреваемый в сбыте ручной гранаты. <...> Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный сбыт взрывного устройства)", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в начале июля мужчина продал ранее приобретенную им ручную гранату "Ф-1" своему знакомому, который на данный момент является подозреваемым в покушении на убийство женщины в Пролетарском районе Тулы.

В многоэтажном доме на улице Кутузова в Туле 29 августа из-за взрыва гранаты пострадала девушка, возбуждено уголовное дело. При оперативном сопровождении сотрудников полиции был задержан мужчина, предварительно, бросивший гранату в квартиру, по ходатайству следователя его арестовали.