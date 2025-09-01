В ЛНР беспилотник ВСУ нанес удар по жилмассиву в Первомайске

Уточняется информация о масштабах повреждений

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ нанес удар по жилому массиву в городе Первомайске Луганской Народной Республики, никто не пострадал, уточняется информация о масштабах повреждений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Первомайска Сергей Колягин.

"Под ударом оказались города Первомайск и Попасная. В Первомайске удар был нанесен по жилому массиву города, расположенному в непосредственной близости от проезжей части автомобильной дороги общего пользования. В Попасной удару подверглось бывшее складское помещение. К счастью, в результате инцидентов никто не пострадал, а жертв удалось избежать", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится уточнение информации о характере и масштабах повреждений и разрушений.