Кассир "Крокуса" заявила, что в день теракта продала билет боевику и проводила его в зал

Женщина узнала одного из исполнителей после публикации в интернете кадров задержания

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кассир "Крокус сити холла" рассказала, что в день атаки террористов один из них нелегально приобрел у нее билет на концерт группы "Пикник", расплатившись с ней наличными деньгами, и она проводила его до концертного зала. Об этом ТАСС рассказал участник судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.

"Кассир из "Крокус сити холла", которую допросили в суде в качестве потерпевшей, рассказала, как в день теракта она с рук продала билет за наличные деньги на мероприятие одному из боевиков, которого потом сама же и проводила до концертного зала перед трагедией", - сказал собеседник агентства.

По его словам, допрошенная в суде кассир "Крокуса" лишь после задержания всех непосредственных исполнителей теракта, увидев их лица в новостных репортажах, опознала в одном из них того, кому продала входной билет.

По словам другого собеседника агентства, допрошенная в суде кассир - известная в среде футбольных болельщиков перекупщица Изольда Кукушкина. Ранее в ходе допроса женщина заявляла следствию, что для продажи боевику билета предложила встретиться в кафе "Шоколадница", после чего он ушел. Как следует из ее показаний, в период времени с 19:20 до 19:30 Кукушкина подошла к кассам и сообщила террористу, что у нее имеется билет в вип-партер на 2-й ряд на концерт "Пикник" стоимостью 7 тысяч рублей, о котором он спрашивал. Также на допросе она сообщала, что покупатель не стал ей переводить деньги через мобильное приложение, а снял наличные в банкомате.

После опубликования в интернете кадров задержания обвиняемых в Брянском лесу Кукушкина поняла, что молодой человек, купивший у нее билет, был одним из задержанных, говорится в показаниях перекупщицы, которая стала свидетелем и потерпевшей по делу. В ходе допроса в суде она подтвердила данные ей на предварительном следствии показания и заявила, что как узнала боевика в новостях, сразу обратилась в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что один из участников нападения Шамсидин Фаридуни прибыл в "Крокус" за несколько часов до начала концерта, чтобы провести разведку местности.