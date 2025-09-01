Пострадавшему оказали медицинскую помощь

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Группа мужчин напала на сотрудника ДПС в Щелкове около торгового центра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Щёлковское" поступило сообщение от сотрудника ОГИБДД УМВД России "Пушкинское" о том, что, находясь в свободное от службы время в одном из торговых центров, расположенных на Пролетарском проспекте, он стал свидетелем конфликта между группой мужчин и охранником. Подойдя к конфликтующим, он представился и показал служебное удостоверение. Полицейский потребовал прекратить противоправные действия. На данную просьбу граждане ответили отказом в грубой форме, после чего нанесли сотруднику несколько ударов", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что полицейский применил травматическое оружие, а злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

"Сотрудниками полиции один из правонарушителей был установлен в кратчайшие сроки и доставлен в территориальный отдел. Им оказался уроженец одной из стран Средней Азии 1997 года рождения", - сказали в ГУ МВД.