Национальное объединение строителей подтвердило эту информацию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) подтвердило задержание двух руководящих сотрудников и готово оказать всестороннее содействие следствию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Как сообщил "Коммерсантъ", в Москве по обвинению в коммерческом подкупе арестованы руководитель аппарата НОСТРОЙ Сергей Кононыхин и его заместитель юрист Виталий Еремин.

"НОСТРОЙ подтверждает факт задержания. Ведутся оперативные мероприятия. Дополнительной информацией нацобъединение не располагает. НОСТРОЙ заинтересован в скорейшем разрешении данной ситуации и готов оказать всестороннее содействие следствию", - рассказали агентству в объединении.

НОСТРОЙ - общероссийское объединение саморегулируемых организаций в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса зданий и сооружений.