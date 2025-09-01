В ближайшее время следствие выйдет в суд

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следователи СК провели допрос задержанного по подозрению в нападении на сотрудника полиции в Щелкове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем проведен допрос подозреваемого. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры отметили, что ведомство взяло под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В ведомстве напомнили, что 1 сентября возле торгового центра на Пролетарском проспекте в Щелкове двое мужчин вступили в конфликт с охранником. Находившийся рядом сотрудник патрульно-постовой службы потребовал прекратить противоправные действия, однако дебоширы проигнорировали законные требования полицейского и напали на него. В настоящее время один из нападавших задержан.