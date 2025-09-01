В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали женщина и девушка

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, у 18-летней девушки врачи диагностировали минно-взрывную травму и сотрясение мозга

БЕЛГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Два человека в Белгородской области получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Борисовском районе и Грайвороне. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе в селе Беленькое в результате атаки дрона ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ей баротравму. <...> В Грайворонском округе в городе Грайворон вследствие атаки беспилотника пострадала 18-летняя девушка. <...> Врачи диагностировали ей минно-взрывную травму и сотрясение мозга", - написал он в своем Telegram-канале.

В Борисовском районе в селе Березовка дрон атаковал легковой автомобиль, также у рядом стоящего объекта торговли повреждены остекление и фасад, а в селе Байцуры в результате атаки дрона выбиты окна и пробита кровля частного дома, добавил губернатор. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате обстрела на территории сельхозпредприятия повреждены два корпуса и административное здание, также село атаковано дроном - в частном доме выбиты окна, повреждены фасад, забор и ворота, отметил Гладков.

"В Белгородском районе село Ясные Зори дважды атаковано беспилотниками. Первым дроном атакован МКД - повреждены балкон и остекление в нескольких квартирах. В результате второй атаки в частном доме выбиты окна и посечен фасад. В селе Отрадное дрон сдетонировал возле частного домовладения, вследствие чего повреждены фасад и остекление дома, а также гараж", - написал глава региона.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по хозпостройке на территории частного домовладения, возгорание ликвидировано бойцами самообороны, еще от одной атаки в частном домовладении выбиты окна, повреждены фасад, входная группа, забор и гараж, отметил губернатор. Также беспилотником ВСУ был атакован частный дом в селе Муром, в районе села Доброе служебный автомобиль атакован FPV-дроном, в селе Вознесеновка дрон ВСУ сдетонировал на территории частного домовладения, уточнил Гладков.

"В Валуйском округе в селе Коновалово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены автомобиль и надворная постройка. В селе Тулянка от удара дрона выбиты окна в частном доме, также у рядом припаркованного автомобиля повреждены кузов и остекление. Село Репяховка Краснояружского района подверглось атакам двух FPV-дронов - огнем поврежден частный дом, а также посечен гараж. Частный дом в селе Коновалово Волоконовского района атакован FPV-дроном - повреждены фасад и одна из стен", - сообщил белгородский губернатор.