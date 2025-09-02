Его приговорили к трем годам лишения свободы

ХАБАРОВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Суд в Хабаровске отправил 18-летнего местного жителя в колонию за призывы к атакам на граждан и представителей власти. Об этом сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет" сроком на два года", - говорится в сообщении. В марте 2024 года, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он оставлял негативные комментарии к публикациям в открытых группах Telegram-каналов и на различных интернет-страницах. Высказывания содержали признаки призыва к нанесению вреда представителям власти, гражданам иных национальностей, объектам городской инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что молодого человека признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ по Хабаровскому краю.