В том числе пострадали четверо детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Автоавария с участием маршрутного автобуса произошла в Амурской области.

Предварительно, в больницы доставлены 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Около 09:00 (03:00 мск - прим. ТАСС) в Благовещенском округе на 7-м км автодороги Благовещенск - Свободный произошло столкновение автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco. Предварительно, 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.