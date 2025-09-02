На открытой площадке горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты ликвидируют возгорание, возникшее на территории промзоны в Ярославле. Площадь пожара составляет 950 кв. м, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Ярославле МЧС России ликвидирует крупный пожар. На улице Полушкина Роща, д. 11 на открытой площадке на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на 600 квадратных метрах. Тушат 68 специалистов и 23 единицы техники", - говорится в сообщении.

Позже в МЧС России сообщили, что пожар локализован на 950 кв. м.

