ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Иркутский областной суд приговорил пенсионера, убившего бывшую жену и ее сестру, к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

"Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 70-летнего мужчины. Он признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). <...> Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.

По данным СУ СК по региону, в январе 2025 года в квартире в Иркутске, между 70-летним мужчиной и его бывшей супругой произошел конфликт. "В ходе ссоры подсудимый, вооружившись карабином "Тигр", произвел три прицельных выстрела в женщину, дважды попав в жизненно важные органы. От полученных травм последняя скончалась на месте. На шум стрельбы из соседней квартиры в комнату зашла сестра потерпевшей. Мужчина, застигнутый на месте преступления, выстрелил в женщину, причинив ей смертельное ранение", - пояснили в ведомстве.

Суд также удовлетворил иск о взыскании с мужчины в пользу матери погибших женщин и сына одной из них компенсации морального и материального вреда на сумму более 2,8 млн рублей.