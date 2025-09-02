В Красноярске избившего школьницу подростка поместили в центр для несовершеннолетних

Подросток не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому дело рассмотрели в рамках административного законодательства

КРАСНОЯРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Подростка, жестоко избившего школьницу в Красноярске, поместили в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуре.

"За жестокое избиение сверстницы красноярский школьник помещен в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток. В августе этого года в центре Красноярска компания нетрезвых парней подошла к двум подросткам. Один из них, 13-летний школьник, потребовал у 14-летней девочки ее электронную сигарету. Получив отказ, он жестоко избил ее", - говорится в сообщении.

Девочка получила многочисленные синяки и ссадины. Она и ее мама обратились в полицию. Подросток не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому дело рассмотрено в рамках административного законодательства.