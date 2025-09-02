В Забайкалье сотрудника пожарной части задержали за госизмену и призывы к терроризму

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, 33-летний мужчина через сеть Интернет осуществлял публичные призывы к совершению террористических актов на территории России

ЧИТА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудник одной из пожарных частей Забайкальского края задержан по подозрению в государственной измене и призывах к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю за государственную измену и публичные призывы к совершению террористических актов на территории России задержан местный житель. Установлено, что 33-летний мужчина, являясь сотрудником одной из пожарных частей Забайкальского края, через сеть Интернет осуществлял публичные призывы к совершению террористических актов на территории России", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемый собирал контактные данные военнослужащих ВС РФ, а также персональные данные своих коллег, поддерживающих проведение спецоперации. Эти сведения он передавал представителю украинских спецслужб.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ст. 275 УК России (государственная измена). Сейчас оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.