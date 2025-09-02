По словам участника судебного процесса, некоторые посетители спрятались под телами людей, убитых террористами

МОСКВА, 2 сентября./ТАСС/. Посетители концертного зала "Крокус сити холл", признанные потерпевшими по уголовному делу о теракте, признались, что ради спасения им пришлось притвориться умершими или спрятаться под телами убитых боевиками людей. Об этом ТАСС рассказал участник судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.

"Некоторые потерпевшие во время опроса рассказали суду, что для того, чтобы выжить во время бойни им пришлось притвориться убитыми. Также свидетели уточнили, что из-за того, что были напуганы, а кто-то вообще не понимал, что на самом деле происходит, пребывая в шоковом состоянии, они впадали в ступор и оцепенение, которые удалось побороть желанием выжить во что бы то ни стало", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, некоторые посетители спрятались под телами людей, убитых террористами.