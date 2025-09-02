Стоимость подготовленной к сбыту партии на черном рынке превышает 30 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Правоохранители пресекли деятельность организаторов нарколаборатории в селе Карпысак Тогучинского района Новосибирской области. Изъято свыше 40 кг мефедрона, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.

Синтетические наркотики дилеры несколько лет производили и распространяли в Новосибирской области, на деньги от бизнеса они купили частные дома и торговый центр в Кузбассе. При задержании злоумышленники оказали сопротивление - попытались скрыться в оборудованном тайнике в подвале, а при проведении оперативно-следственных мероприятий один из наркодилеров поджег дом с находившимися в нем правоохранителями.

"Задержали с поличным двух безработных братьев, 1987 и 1989 г. р., причастных к организации лаборатории по производству наркотиков и их последующему сбыту. В принадлежащем им частном доме были обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, более 350 литров химических реактивов и запрещенных к свободному обороту прекурсоров, а также свыше 40 кг произведенного ими мефедрона. Стоимость подготовленной к сбыту партии на черном рынке превышает 30 млн рублей", - сообщили ТАСС в ведомстве.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере), кроме того, в отношении старшего брата возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Решением суда им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.