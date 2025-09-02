Если в начале лета случаи были единичными, то сейчас их частота значительно увеличилась, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Число поджогов и нападений, которые люди совершают под влиянием мошенников, выросло на 20% за I полугодие 2025 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"В России участились случаи поджогов и нападений, которые подростки и молодые люди совершают под влиянием мошенников. В качестве целей выбирают административные здания, социальные учреждения, транспортную инфраструктуру, кредитные и правоохранительные организации. За первое полугодие 2025 года число подобных инцидентов выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, при этом если в начале лета случаи были единичными, то сейчас их частота значительно увеличилась", - рассказал он.

В то же время Кузнецов подчеркнул, что ведется активная вербовка подростков через социальные сети и мессенджеры с использованием психологического давления. "И здесь необходимы не только силовые меры, но и профилактическая работа с подростками, усиление контроля за деструктивными материалами в соцсетях", - констатировал он.

Полный текст интервью будет опубликован 2 сентября в 10:00 мск.