РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Оцепление домов, пострадавших после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, снято. Жители могут вернуться в свои квартиры, сообщил глава города Александр Скрябин.

"Оцепление пострадавших домов снято. Их жителям предложено вернуться в свои квартиры. Службы приступили к работам по ликвидации последствий", - написал он в своем Telegram-канале.

Ночью в результате атаки беспилотников в Ростове-на-Дону повреждены два многоэтажных дома в Левенцовском микрорайоне на улицах Ткачева и Еременко, где загорелись верхние этажи. Четыре человека получили ранения, включая одного ребенка. В одной из квартир обнаружили неразорвавшийся снаряд. Проводилась эвакуация жителей, пункт временного размещения организован на базе школы.