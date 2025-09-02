Среди пострадавших есть четверо детей, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Госпитализация потребовалась 21 человеку, включая троих детей, после столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу. <…> Четыре человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших - четверо детей. Они транспортированы в Детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, один ребенок проходит лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что трое пострадавших в крайне тяжелом состоянии находятся в операционных областной больницы. Остальные пациенты получают необходимую медицинскую помощь. В транспортировке пострадавших были задействованы машины станции скорой помощи Благовещенска и Благовещенского округа, а также автотранспорт территориального центра медицины катастроф.

Автомобиль Toyota Crown и маршрутный автобус Iveco столкнулись утром 2 сентября на 7-м км автодороги Благовещенск - Свободный. Как сообщили в пресс-службе управления СК по Амурской области, по факту ДТП была организована проверка. Также проверку организовали сотрудники прокуратуры региона.