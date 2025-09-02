Все происходящее фигурантки фиксировали на камеру телефона

КЕМЕРОВО, 2 сентября. /ТАСС/. Две жительницы города Мариинска Кемеровской области в возрасте 20 и 27 лет истязали двух девочек за нанесенные им оскорбления. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью разобраться за ранее высказанные в их адрес оскорбления, пришли в дом несовершеннолетних потерпевших 14 и 17 лет. Воспользовавшись беззащитностью девушек, женщины нанесли им множественные удары, при этом приставляли нож к горлу одной из потерпевших, а также совершили иные насильственные действия, причинившие несовершеннолетним физические и психические страдания. Все происходящее фигурантки фиксировали на камеру мобильного телефона", - говорится в сообщении.

В ГУ МВД по Кемеровской области уточнили, что женщины задержаны. Им предъявлено обвинение по п.п. "а", "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних, группой лиц по предварительному сговору), максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы. Суд отправил женщин под стражу.