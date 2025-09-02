С использованием этого номера мошенники украли у жителя Омска 150 тыс. рублей

ОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Мобильного оператора Т2 оштрафовали на 600 тыс. рублей в Омской области за пропуск в сеть подменного номера из-за рубежа. С использованием этого номера мошенники украли у жителя Омска 150 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре региона.

"Установлено, что в июне 2024 году оператором мобильной связи допущен пропуск в свою сеть соединения вызова из иностранного государства с подменным телефонным номером, использующим нумерацию, соответствующую российской системе", - говорится в сообщении.

В прокуратуре агентству уточнили, что речь идет об операторе Т2. Согласно материалам проверки, компания располагала техническими возможностями для пресечения мошеннического звонка, но не воспользовалась ими. Суд привлек оператора к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по блокировке трафика и назначил штраф в размере 600 тыс. рублей.