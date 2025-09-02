В ходе расследования будет дана оценка действий всех фигурантов уголовного дела

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом, в котором пострадали 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Амурской области.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 сентября 2025 года на 7-м км автодороги Благовещенск - Свободный с участием автомобиля Toyota Crown и маршрутным автобусом Iveco, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

В ходе расследования будет дана оценка действий всех фигурантов уголовного дела. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Лобовое столкновение произошло утром 2 сентября. Всего пострадали 22 человека, включая четверых несовершеннолетних. Все пациенты были доставлены в больницы, одному из детей госпитализация не потребовалась - его отправили на амбулаторное лечение. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.