Их задержали при закладке самодельного взрывного устройства у проходной одного из предприятий ОПК, сообщили в Следственном комитете

ТАСС, 2 сентября. СК РФ опубликовал кадры допроса подростков, готовивших теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ижевске.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета в Ижевске задержали граждан 2008 и 2010 годов рождения при закладке самодельного взрывного устройства у проходной одного из предприятий ОПК.

По данным СК, троим несовершеннолетним предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт). Их заключили под стражу.