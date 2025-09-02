Специалистами аварийной бригады филиала "Избербашский горводоканал" проводятся аварийно-восстановительные работы

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Жители Избербаша из-за прорыва на магистральном водоводе до 5 сентября останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба Единого оператора.

"Сегодня в 05:20 утра на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш" диаметром 1 020 мм произошел крупный прорыв в районе аэропорта. В связи с этим насосная станция первого подъема в Каспийске была отключена, подача воды в город Избербаш временно приостановлена. В период с 2 по 5 сентября возможны перебои в подаче воды, особенно в районах, расположенных на возвышенностях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент специалисты аварийной бригады филиала "Избербашский горводоканал" проводят аварийно-восстановительные работы.

"Филиал "Избербашский горводоканал" прилагает все усилия для скорейшего восстановления нормального водоснабжения. В случае необходимости будет организован подвоз воды автоцистернами", - добавили в пресс-службе.