Владимира Бурдина ранее признали виновным по делу о причинении тяжкого вреда здоровью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил без изменения решение о приговоре сооснователю группы "Смысловые галлюцинации" Владимиру Бурдину по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее Верх-Исетский суд признал Бурдина виновным и назначил ему три года колонии общего режима.

"Приговор был обжалован прокурором и адвокатом осужденного. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор первой инстанции без изменений по существу", - говорится в сообщении.

Бурдин признан виновным по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Причиной уголовного дела стала драка с его участием, в ходе которой он нанес человеку удар ножом в живот.

"Смысловые галлюцинации" - рок-группа из Екатеринбурга. Представители свердловского рок-клуба получили известность в 1990-х годах. Их самые популярные песни - "Вечно молодой", "Зачем топтать мою любовь", "Розовые очки", "Разум когда-нибудь победит" и другие.