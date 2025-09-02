По версии следствия, подозреваемые с 2023 по 2025 год незаконно получили 629 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о взятке в отношении декана и заместителя декана одного из дагестанских вузов, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении декана и его заместителя одного из государственных университетов республики, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 (взятка, совершенная организованной группой в крупном размере), п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка, совершенная организованной группой) - 7 эпизодов", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые с 2023 по 2025 год, действуя в составе организованной преступной группы, получили 629 тыс. рублей за незаконный перевод и нахождение ряда студентов на обучении по индивидуальному учебному плану и свободному графику посещения занятий, а также за допуск студентов, имеющих систематические пропуски занятий, к сдаче сессии и за проставление студентам без их фактической явки зачетной и экзаменационной сессии. Как уточнили ТАСС в силовых структурах республики, речь идет о Дагестанском аграрном университете.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу Дагестанского государственного аграрного университета, поручив организовать в учебном заведении проверку. 25 июня в МВД по Дагестану сообщали, что правоохранители выявили в аграрном университете масштабную коррупционную схему. Руководство вуза организовало систематическое получение взяток за помощь при поступлении и успешной сдаче экзаменационной сессии. Во время оперативных мероприятий ректора вуза и сотрудников учреждения взяли с поличным при получении денег за содействие в зачислении абитуриента.