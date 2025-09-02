Ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет и лишили права и заниматься связанной с администрированием сайтов деятельностью на четыре года

БЕЛГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. Суд в апелляционной инстанции оставил в силе решение приговорить жителя Белгорода к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма и призывах к экстремизму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"Суд в апелляционной инстанции оставил без изменений обвинительный приговор в отношении жителя города Белгорода, причастного к публичному оправданию терроризма и призывам к экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.

В апреле 2025 года житель Белгорода 1990 года рождения был осужден по двум эпизодам по ч. 2 ст. 280, а также по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет на четыре года.

Установлено, что мужчина в чатах Telegram размещал призывы к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих и граждан РФ, занимающихся общественной и политической работой, а также оправдывал деятельность украинских военизированных организаций, признанных в России террористическими.