Они умерли на месте от полученных травм

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с трактором на трассе в Башкирии, в результате чего транспортные средства опрокинулись. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, а также ребенок, который ехал в тракторе с родителями, сообщил начальник управления ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в Telegram-канале.

"На 4-м км автодороги Тюрюшля - Николаевка водитель автомашины "Лада Гранта" допустил столкновение с трактором МТЗ-82, который с прицепом двигался в попутном направлении. От сильного удара транспортные средства опрокинулись на проезжую часть. В результате ДТП водитель и пассажир легковой автомашины, а также ребенок, который находился в салоне трактора вместе со своими родителями, от полученных травм скончались на месте", - написал начальник УГИБДД.