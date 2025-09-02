Экс-замглавы Минздрава Приангарья приговорили к двум годам колонии-поселения

Елена Голенецкая превысила полномочия при закупке лекарств, в результате бюджету был нанесен ущерб в 25 млн рублей

ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Иркутска приговорил бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елену Голенецкую к 2 годам колонии-поселения за превышение полномочий при закупке лекарств. Бюджету был нанесен ущерб в 25 млн рублей, сообщили ТАСС в прокуратуре Иркутской области.

"Кировский районный суд г. Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елены Голенецкой. Она признана виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). <…> Суд признал подсудимую виновной в преступлении и приговорил к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года", - сообщили в прокуратуре. Также суд удовлетворил иск заместителя прокурора области о взыскании с осужденной в пользу региона более 23 млн рублей.

Суд установил, что в 2019 году Голенецкая, занимая должность в региональном Минздраве, утвердила заявки на закупку обезболивающего препарата в объеме, существенно превышающем потребность пациентов с онкозаболеваниями. Это было сделано с целью создания видимости эффективного расходования субсидий. В результате в связи с невостребованностью и истечением срока годности лекарство было уничтожено, а региональному бюджету причинен ущерб на сумму свыше 25 млн рублей.

Голенецкую задержали в марте 2024 года. В отставку она ушла в декабре 2020 года.