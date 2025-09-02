На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины, найденной в лесу

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в убийстве 36-летней жительницы Усть-Лабинска, задержан в Краснодарском крае. Ее тело и автомобиль были обнаружены в лесополосе Усть-Лабинского района, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по региону.

"Установлена причастность к убийству женщины 51-летнего местного жителя, который задержан следователем СК. <…> к автомобилю женщины, находившейся на рынке в городе Усть-Лабинске, подошел мужчина и попросил его подвезти. В ходе поездки фигурант <…> ножом нанес женщине множественные удары в область жизненно важных органов. На следующее утро подозреваемый вернулся на место преступления и переместил автомобиль в лесополосу между хутором Бураковским и станицей Кирпильской, где его через некоторое время обнаружили местные жители. Там же он закопал тело жертвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Доклад о расследовании направлен председателю СК России, ход дела находится на контроле в краевом управлении и криминалистическом центре СК РФ.