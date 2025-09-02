Имущество главы издательства "Музыка" арестовали

Суд запретил Марку Зильберквиту открывать новые счета и давать кому-либо указания об отчуждении имущества издательства "Музыка" и связанных с ним организаций

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Перовский суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета и недвижимость директора ФГУП "Издательство "Музыка" Марка Зильберквита в рамках иска Генпрокуратуры о возврате активов организации Российской Федерации. Об этом сказано в решении суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Наложить арест на все движимое имущество (в том числе на денежные средства, находящиеся на счетах в банках), недвижимое имущество, а также на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, принадлежащих Марку Зильберквиту, его супруге Елене Зильберквит и дочери их делового партнера Юргенсон Анастасии Борисовне", - сказано в решении суда. Также суд запретил Зильберквиту открывать новые счета и давать кому-либо указания об отчуждении имущества издательства "Музыка" и связанных с ним организаций. Согласно решению суда, у Генпрокуратуры есть основания полагать, что до решения по иску глава издательства может принять меры для отчуждения имущества орагнизации в пользу третьих лиц.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России по поручению генпрокурора Игоря Краснова подала в Перовский районный суд Москвы иск о возвращении государству издательства "Музыка" с собранным за 150 лет одним из крупнейших фондов нотных изданий. В иске также содержится требование обратить в доход РФ созданные гендиректором издательства "Музыка" гражданином США Марком Зильберквитом ООО "Издательство "Гамма-Пресс" и "Музыкальное издательство "П. Юргенсон".

Гражданин США Марк Зильберквит возглавил издательство в 2004 году. Согласно уставу, он получил право без доверенности действовать от имени юридического лица. По мнению Генпрокуратуры он воспользовался этим для нарушения антикоррупционного законодательства РФ. Он начал процесс приватизации издательства, при этом скрыл от государства и уполномоченного им органа, что при инициировании процедуры приватизации руководствовался личными корыстными мотивами. При этом передача нотной библиотеки, которая хранится в издательстве, в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом.

Генпрокуратура требует обратить в доход РФ обыкновенные именные акции АО "Издательство "Музыка" в количестве 10 849 штук, зарегистрированные на ООО "Издательство "Гамма-Пресс". Кроме того, Генпрокуратура просит обратить в доход РФ 90% долей в уставном капитале ООО "Издательство "Гамма-Пресс", зарегистрированные на Зильберквита, и 10% долей, зарегистрированные на его супругу, а также 90% долей в уставном капитале ООО "Музыкальное издательство "П. Юргенсон", зарегистрированные на Зильберквита, и 10% долей в том же ООО, зарегистрированные на Анастасию Юргенсон.