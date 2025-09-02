Водитель легкового автомобиля получил различные травмы

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Две женщины погибли в ДТП с грузовым автомобилем на автодороге М-4 "Дон" под Краснодаром. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

"Водитель автомобиля "Киа", двигаясь по автодороге М-4 "Дон", <…> не выдержал безопасный боковой интервал и допустил наезд на грузовой автомобиль "Камаз" с полуприцепом, который остановился на обочине проезжей части для устранения технической неисправности. В результате ДТП две пассажирки легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Водитель легкового автомобиля получил различные травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится доследственная проверка.