На Запорожье администратор Telegram-канала получил 16 лет за госизмену

Он передавал данные о местах дислокации подразделений ВС РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Житель Мелитополя, работавший администратором курируемого спецслужбами Украины Telegram-канала, приговорен к 16 годам лишения свободы за госизмену. Он передавал данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, сообщили в Запорожском областном суде.

"Запорожский областной суд признал гражданина Л. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием <...> сети интернет), и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с запретом деятельности, связанной с администрированием сайтов <...> на 1 год, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина 1989 года рождения с февраля 2022 года работал администратором одного из информационных Telegram-каналов. Испытывая при этом "негативное отношение к СВО, представителям российских госорганов и проводимой ими внешней политике", злоумышленник решил использовать информационный канал для антироссийской и проукраинской пропаганды, сказано в тексте.

В 2023 году украинский шпион организовал работу сети "корреспондентов", которые присылали ему информацию с призывами к террористической деятельности и насилию в отношении военнослужащих и представителей власти РФ на территории Запорожской области. Эти тексты осужденный размещал в Telegram-канале.

"Кроме того, достоверно зная, что один из Telegram-каналов курируется спецслужбами Украины, Л. передал данные о местах дислокации воинских подразделений ВС РФ, по которым впоследствии готовился ракетно-бомбовый удар со стороны ВСУ", - уточнили в суде.

За это, по данным пресс-службы, мужчина ежемесячно получал на свою украинскую банковскую карту 20 тыс. гривен.