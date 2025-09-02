Он серьезно повредил подземный переход и шесть припаркованных автомобилей

СОФИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Городской трамвай сошел с рельсов в районе румынского посольства в Софии, пострадавших нет. Как сообщает корреспондент ТАСС, инцидент произошел около 05:00 (совпадает с мск), трамвай серьезно повредил подземный переход и шесть припаркованных автомобилей.

Известно, что непосредственно перед происшествием вагоновожатый вышел из трамвая, чтобы купить кофе, оставив транспортное средство без присмотра. Трамвай начал самопроизвольное движение, проехал несколько остановок, после чего на повороте сошел с рельсов.

Эксперты утверждают, что самостоятельно начать движение трамвай не мог и предполагают внешнее вмешательство в систему управления. Полиция изучает данные камер видеонаблюдения по маршруту движения трамвая, чтобы выяснить, находились ли в нем посторонние. На месте начались восстановительные работы.