Обстоятельства происшествия выясняются

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. В ДТП с грузовиком на Ставрополье пострадали пять человек. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

"По предварительным данным, сегодня, 2 сентября около 4 часов на 21-м км автодороги Минеральные Воды - Кисловодск 33-летний водитель минивэна "Тойота", двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Кисловодска, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком "Камаз" в сцепке с полуприцепом, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В автоаварии водитель "Тойоты" и 4 его пассажира с травмами госпитализированы в больницу города Пятигорска, водитель грузовика не пострадал", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель иномарки за последние два года неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за нарушение скоростного режима. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.