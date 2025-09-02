Александр Черепанов и Иван Корюков осуждены за приготовление к преступлению и покушение на преступление, и террористический акт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Арестанты, которые сбежали из екатеринбургского СИЗО 1 сентября, объявлены в федеральный розыск, следует из базы данных МВД России.

"Черепанов Александр Васильевич, дата рождения - 25.03.2001, разыскивается по статье УК. <…> Корюков Иван Андреевич, дата рождения - 14.10.2000, разыскивается по статье УК", - указано в базе.

Как ранее сообщили ТАСС в оперативных службах, молодые люди осуждены по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК РФ.