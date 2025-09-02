Пострадавшая находилась в составе группы из восьми человек

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Женщина пострадала во время камнепада при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Она находилась в составе группы из восьми человек, сообщили ТАСС в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

"Ее уже спустили [вниз], будут передавать скорой помощи - травма спины и травма плеча. Они сделали остановку и в этот момент камень полетел. Группа из восьми человек, в том числе два гида, шли на восхождение. По предварительной информации, регистрацию не проходили", - сказал собеседник.

В происшествии пострадала женщина 1990 года рождения. Оставшаяся часть группы продолжила восхождение.