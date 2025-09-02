В Коломне задержали угрожавшего прохожим ножом мужчину

Также у подозреваемого обнаружили при себе газовый баллончик

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мужчина задержан в подмосковной Коломне за угрозы прохожим ножом, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"Сотрудники коломенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом. Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка выяснили, что мужчина преследовал двух девушек, а после вмешательства очевидцев, достал охотничий нож и начал им угрожать", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что получив приметы нарушителя, сотрудники вневедомственной охраны приступили к розыску. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина, а помимо ножа, у него был обнаружен газовый баллончик.