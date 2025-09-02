Его обвинили в получении взятки в 12 млн рублей от завода "Телта", который поставлял в войска устройства связи

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. 235-й Гарнизонный военный суд назначил девять лет лишения свободы бывшему начальнику управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ Александру Оглоблину за получение взятки в 12 млн рублей от завода "Телта", который поставлял в войска устройства связи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Оглоблину наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн рублей с учетом прошлого приговора", - зачитал судья. Ранее прокурор требовал для Оглоблина 12 лет 6 месяцев лишения свободы.

Оглоблин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Процесс по его делу проходил в закрытом режиме. Как установил суд, в период с 2016 по 2021 год в ходе выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России были заключены государственные контракты с компанией "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей, контроль за исполнением которых возлагался на Оглоблина. По версии обвинения, в этот период Оглоблин получил взятку в размере 12 млн рублей от представителей завода "Телта" за общее покровительство.

Это уже второе уголовное дело в отношении Оглоблина. В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей путем мошенничества. Он также был лишен звания генерал-майор.